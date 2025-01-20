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20 января, 15:10

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Politico: ЕС оказался перед сложным выбором из-за торговой политики Трампа

ЕС оказался перед сложным выбором из-за торговой политики Трампа – СМИ

Фото: depositphotos/actionsports

Страны Евросоюза оказались перед сложным выбором из-за торговой политики нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, говорится в материале Politico.

Так, Европа вынуждена будет отказаться от товаров из Китая или "оставить США действовать в одиночку на китайском направлении", уточняется в статье.

При этом политические и экономические трудности внутри ЕС делают ситуацию сложнее. Эксперты считают, что отказ он сотрудничества с КНР поставит Европу на "шаткую опору".

Торговая война не принесет победы Китаю и США, отметил ранее представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. По его мнению, экономическое сотрудничество выгодно обоим государствам.

В то же время противостояние КНР и Штатов в период президентского срока Дональда Трампа может превзойти по интенсивности холодную войну, указал профессор Эван Медирос. По его мнению, обе стороны считают, что имеют преимущество и могут нанести сопернику больше урона и выдержать больше ответных ударов.

Путин заявил, что китайские товары лучше и дешевле европейских

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