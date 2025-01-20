Politico: ЕС оказался перед сложным выбором из-за торговой политики Трампа

20 января, 15:10Политика
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Страны Евросоюза оказались перед сложным выбором из-за торговой политики нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, говорится в материале Politico.
Так, Европа вынуждена будет отказаться от товаров из Китая или "оставить США действовать в одиночку на китайском направлении", уточняется в статье.
При этом политические и экономические трудности внутри ЕС делают ситуацию сложнее. Эксперты считают, что отказ он сотрудничества с КНР поставит Европу на "шаткую опору".
Торговая война не принесет победы Китаю и США, отметил ранее представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. По его мнению, экономическое сотрудничество выгодно обоим государствам.
В то же время противостояние КНР и Штатов в период президентского срока Дональда Трампа может превзойти по интенсивности холодную войну, указал профессор Эван Медирос. По его мнению, обе стороны считают, что имеют преимущество и могут нанести сопернику больше урона и выдержать больше ответных ударов.
Путин заявил, что китайские товары лучше и дешевле европейских