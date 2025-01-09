WSJ: Си Цзиньпина разозлила оценка экономики КНР

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Председателя КНР Си Цзиньпина разозлили слова экономиста Гао Шаньвэня о том, что реальные показатели роста ВВП Китая за последние годы могли быть более чем вдвое ниже официальных. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как указала газета, экономист усомнился в способности КНР стимулировать собственную экономику, так как надвигаются угрозы, связанные с обвалом рынка недвижимости, растущим долгом и другими проблемами. Си Цзиньпин поручил привлечь Гао Шаньвэня к ответственности, уточнили журналисты.

Между тем представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что торговая война не принесет победы Китаю и США. По его мнению, экономическое сотрудничество выгодно обоим государствам.

В то же время противостояние КНР и Штатов в период президентского срока Дональда Трампа может превзойти по интенсивности холодную войну, указал профессор Эван Медирос. По его мнению, обе стороны считают, что имеют преимущество и могут нанести сопернику больше урона и выдержать больше ответных ударов.