26 ноября, 05:28Политика
Китай считает экономическое сотрудничество с США взаимовыгодным
Фото: depositphotos/azarbico
Торговая война не принесет победы ни Китаю, ни США, а экономическое и торговое сотрудничество взаимовыгодно обеим странам. Такое заявление сделал представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Китай считает, что экономическое и торговое сотрудничество между нашими странами взаимовыгодно по своей сути. Никто не выиграет в торговой войне или тарифной войне", – приводит его слова РИА Новости.
Лю Пэнъюй также отметил, что заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что Китай якобы содействует поставкам наркотиков, полностью противоречат фактам и реальности.
Ранее Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины в 10% на товары из Китая, заявив, что тарифы будут действовать, пока не решится проблема наркотрафика. Избранный президент США отметил, что наркотики из Китая попадают в страну в основном через Мексику.