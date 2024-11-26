Китай считает экономическое сотрудничество с США взаимовыгодным

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Торговая война не принесет победы ни Китаю, ни США, а экономическое и торговое сотрудничество взаимовыгодно обеим странам. Такое заявление сделал представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Китай считает, что экономическое и торговое сотрудничество между нашими странами взаимовыгодно по своей сути. Никто не выиграет в торговой войне или тарифной войне", – приводит его слова РИА Новости.

Лю Пэнъюй также отметил, что заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что Китай якобы содействует поставкам наркотиков, полностью противоречат фактам и реальности.

Ранее Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины в 10% на товары из Китая, заявив, что тарифы будут действовать, пока не решится проблема наркотрафика. Избранный президент США отметил, что наркотики из Китая попадают в страну в основном через Мексику.