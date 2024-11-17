Си Цзиньпин на встрече с Байденом заявил, что КНР готова работать с администрацией Трампа

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с американским лидером Джо Байденом в Лиме, что китайские власти готовы работать с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча двух лидеров проходит на полях саммита АТЭС в гостинице Delfines, где остановилась китайская делегация.

"Китай готов работать с новой администрацией США над поддержанием связи, расширением сотрудничества и устранением разногласий, чтобы стремиться к устойчивому развитию отношений между Китаем и США на благо двух народов", – заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что целью Китая остаются стабильные, здоровые и устойчивые отношения между КНР и США.

Байден же на встрече высказался за сохранение между США и Китаем военного диалога и после передачи власти в Белом доме. Переговоры американского президента и лидера КНР продлились чуть менее двух часов.

Ранее Трамп рассказал в беседе с телеведущим Такером Карлсоном о своем желании "разъединить" РФ и КНР.

Владимир Путин назвал отношения России и Китая одним из гарантов стабильности в мире. Президент отметил, что страны осуществляют сотрудничество в экономической, военной и гуманитарной областях.