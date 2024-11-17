02:31Политика
Си Цзиньпин на встрече с Байденом заявил, что КНР готова работать с администрацией Трампа
Фото: ТАСС/Zuma/White House
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с американским лидером Джо Байденом в Лиме, что китайские власти готовы работать с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.
Встреча двух лидеров проходит на полях саммита АТЭС в гостинице Delfines, где остановилась китайская делегация.
"Китай готов работать с новой администрацией США над поддержанием связи, расширением сотрудничества и устранением разногласий, чтобы стремиться к устойчивому развитию отношений между Китаем и США на благо двух народов", – заявил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что целью Китая остаются стабильные, здоровые и устойчивые отношения между КНР и США.
Байден же на встрече высказался за сохранение между США и Китаем военного диалога и после передачи власти в Белом доме. Переговоры американского президента и лидера КНР продлились чуть менее двух часов.
Ранее Трамп рассказал в беседе с телеведущим Такером Карлсоном о своем желании "разъединить" РФ и КНР.
Владимир Путин назвал отношения России и Китая одним из гарантов стабильности в мире. Президент отметил, что страны осуществляют сотрудничество в экономической, военной и гуманитарной областях.
Путин заявил, что Россия и Китай придают большое значение партнерству двух стран