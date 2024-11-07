Си Цзиньпин заявил, что сотрудничество КНР и США соответствует интересам обеих стран

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Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Дональду Трампу по случаю его победы на президентских выборах в США. В ней китайский лидер указал, что стабильные отношения Пекина и Вашингтона соответствуют интересам обоих государств.

"История показывает нам, что Китай и США как выиграют от сотрудничества, так и проиграют от конфронтации. Стабильные, здоровые и устойчивые китайско-американские отношения соответствуют общим интересам обеих стран и ожиданиям международного сообщества", – приводит текст телеграммы агентство "Синьхуа".

Си Цзиньпин выразил надежду, что США и Китай будут поддерживать принципы взаимного уважения, мирного существования, а также укреплять диалог и общение.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Республиканцев на них представил экс-президент Трамп, а демократов – вице-президент Камала Харрис. Трамп уже назвал себя 47-м президентом США.

Поздравить его с победой уже успели многие мировые лидеры, а также действующий президент США Джо Байден и сама Харрис.

Вместе с тем Владимир Путин пока не планирует поздравлять республиканца с победой на выборах. В Кремле призвали не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против России.