Байден попытался чрезвычайными обстоятельствами оправдать проигрыш Харрис на выборах в США

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Вице-президенту США Камале Харрис пришлось вступить в президентскую гонку и взять на себя ответственность за кампанию в чрезвычайных обстоятельствах. Таким образом действующий глава Белого дома Джо Байден объяснил проигрыш демократа на прошедших в стране выборах.

"Сегодня Америка увидела ту Камалу Харрис, которую я знаю и которой глубоко восхищаюсь. Она была потрясающим партнером и государственным служащим, полным честности, мужества и характера", – говорится в заявлении Байдена.

Он назвал выбор Харрис в качестве вице-президента лучшим своим решением. Байден поддержал ее намерения продолжать политическую борьбу.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Республиканцев на них представил экс-президент Дональд Трамп, а демократов – Харрис. Первый уже назвал себя 47-м президентом Соединенных Штатов.

Согласно данным компании Edison Research, после обработки 87% бюллетеней республиканец набрал 70,7 миллиона голосов, демократ – 65,7 миллиона.

Харрис уже поздравила Трампа с победой на выборах и обсудила с ним важность мирной передачи власти. Выступая перед своими сторонниками, вице-президент официально признала свое поражение, однако заверила, что продолжит политическую борьбу в судах, на площадях и в общественном пространстве.