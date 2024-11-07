Эрдоган поздравил Трампа с победой на выборах в США

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Я поздравляю моего друга Дональда Трампа, который после большой борьбы победил на президентских выборах в США и был переизбран на пост президента", – говорится в сообщении Эрдогана.

Президент Турции выразил надежду, что отношения между Анкарой и Вашингтоном укрепятся с приходом Трампа к власти. Эрдоган также надеется, что президентство республиканца поможет решить конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

"Я верю, что будет приложено больше усилий для создания более справедливого мира", – добавил Эрдоган.

Многие мировые лидеры уже успели поздравить Дональда Трампа с победой на прошедших в США выборах. В их числе – президент Франции Эммануэль Макрон, генсекретарь НАТО Марк Рютте, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, украинский лидер Владимир Зеленский, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.

При этом Владимир Путин не планирует поздравлять Трампа с победой на выборах, но остается открытым к диалогу с США. В Кремле подчеркнули, что дальнейшая судьба российско-американских отношений, находящихся сейчас в самой низкой точке, зависит от следующего руководства Штатов.