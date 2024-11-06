Politico: у Трампа есть список людей, которым он обещал отомстить после победы в выборах

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У победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа есть список с именами людей, которым он обещал отомстить после победы, пишет Politico.

Издание опубликовало список с опорой на гневные высказывания Трампа в адрес определенных лиц. В их числе указаны действующий президент США Джо Байден и его сын Хантер, кандидат в президенты от демократов Камала Харрис, бывший президент США Барак Обама, бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон и другие.

Помимо политических деятелей, журналисты включили в список себя. По их словам, Трамп планирует отомстить Politico за отказ раскрывать свои источники.

По последним данным, Трамп набрал 70,7 миллиона голосов, а Харрис – 65,7 миллиона. При этом Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом США.

Процедура выборов в США проходит в два этапа: на первом общенациональном голосовании принимают участие обычные жители, а на втором – выборщики от каждого штата и округа Колумбия. Всего выборщиков – 538. Для победы на выборах политику требуется получить абсолютное большинство голосов (270 и более).