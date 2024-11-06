Появились кадры танца Трампа после объявления результатов выборов

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Появились кадры танца фаворита президентской гонки на выборах США Дональда Трампа, который он исполнил после объявления результатов выборов.

Трамп завершил выступление перед избирателями в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида танцем под песню группы Village People YMCA.

Выступление политика было встречено возгласами сторонников Трампа. Ранее республиканец уже танцевал под эту композицию на своих мероприятиях.



По последним данным, Трамп набрал 70,7 миллиона голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис – 65,7 миллиона. Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом США. Между тем в случае победы он обещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации.

Процедура выборов в США проходит в два этапа: на первом общенациональном голосовании принимают участие обычные жители, а на втором – выборщики от каждого штата и округа Колумбия. Всего выборщиков – 538. Для победы на выборах политику требуется получить абсолютное большинство голосов (270 и более).