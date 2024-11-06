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06 ноября, 16:07

Политика

Появились кадры танца Трампа после объявления результатов выборов

Видео: телеграм-канал Baza

Появились кадры танца фаворита президентской гонки на выборах США Дональда Трампа, который он исполнил после объявления результатов выборов.

Трамп завершил выступление перед избирателями в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида танцем под песню группы Village People YMCA.

Выступление политика было встречено возгласами сторонников Трампа. Ранее республиканец уже танцевал под эту композицию на своих мероприятиях.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

По последним данным, Трамп набрал 70,7 миллиона голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис – 65,7 миллиона. Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом США. Между тем в случае победы он обещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации.

Процедура выборов в США проходит в два этапа: на первом общенациональном голосовании принимают участие обычные жители, а на втором – выборщики от каждого штата и округа Колумбия. Всего выборщиков – 538. Для победы на выборах политику требуется получить абсолютное большинство голосов (270 и более).

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