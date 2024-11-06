06 ноября, 16:07Политика
Появились кадры танца Трампа после объявления результатов выборов
Трамп завершил выступление перед избирателями в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида танцем под песню группы Village People YMCA.
Выступление политика было встречено возгласами сторонников Трампа. Ранее республиканец уже танцевал под эту композицию на своих мероприятиях.
Процедура выборов в США проходит в два этапа: на первом общенациональном голосовании принимают участие обычные жители, а на втором – выборщики от каждого штата и округа Колумбия. Всего выборщиков – 538. Для победы на выборах политику требуется получить абсолютное большинство голосов (270 и более).