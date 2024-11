Сторонники демократов оплакивают проигрыш Камалы Харрис на выборах в США

В США завершилось голосование на выборах президента. По предварительным подсчетам, новым главой государства станет бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Подробнее о том, как голосовали жители Штатов и какова мировая реакция на результаты – в материале Москвы 24.

Победа за Трампом?

Выборы президента США начались 5 ноября: в борьбе за пост сошлись бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп и кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис. По данным компании Edison Research, после обработки 87% бюллетеней Трамп набирает 70,7 миллиона голосов, в то время как его оппонент – 65,7 миллиона. Таким образом, в поддержку экс-президента выступили 51% избирателей, а за Харрис проголосовали 47,4%.

Американские СМИ уже присудили Трампу победу: по данным телеканалов CNN и CBS, он получил 276 из необходимых 270 голосов выборщиков. Газета The New York Times и агентство Associated Press сообщили, что республиканцу досталось 277 голосов, а ABC News – что 279.

В США президент определяется не напрямую гражданами страны, а выборщиками . Это представители избирателей в каждом штате и округе Колумбия, количество которых определяется в зависимости от численности населения. В общей сложности в США 538 выборщиков, и для победы необходимо получить 270 и более их голосов. При этом в 48 из 50 штатов применяется система "победитель получает все", где лидирующий кандидат забирает все голоса выборщиков штата. Кроме того, в Америке есть "определившиеся" штаты, которые голосуют только за демократов (Нью-Йорк и Калифорния) и республиканцев (Техас и Алабама).



Сами выборщики проголосуют за кандидатов только 17 декабря, а 6 января 2025 года конгресс должен утвердить итоги голосования коллегии. Инаугурация нового президента состоится 20 января.

Также в Соединенных Штатах выбрали и вице-президента – им должен стать сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. Кроме того, по прогнозам СМИ, республиканцы лидируют в голосовании в сенат, набирая 51 из 100 мест, и забирают 200 из 435 мест в палате представителей. Но это не окончательные данные, финальные цифры еще могут поменяться.

Поздравления и мемы

Хотя официально голоса в США еще не подсчитаны, Дональд Трамп уже объявил сторонникам во Флориде о своей победе на выборах.





Дональд Трамп кандидат от республиканцев Это политическая победа, которую наша страна еще не видела. Я хочу поблагодарить американский народ за необычайную честь быть избранным вашим 47-м президентом. <...> Это станет поистине золотым веком для США.

Камала Харрис, в свою очередь, отменила ранее запланированное выступление перед сторонниками. По данным СМИ, люди, которые ждали своего кандидата, расходились по домам в слезах.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон также подтвердил победу Трампа в президентской гонке. В своем аккаунте в соцсети X он отметил, что таким образом американцы выразили желание вернуть в страну "здравый смысл, мир и процветание".

"Граждане нашей великой страны использовали свои голоса, чтобы решительно отвергнуть еще четыре года открытых границ Харрис, высокую преступность, возросшую стоимость жизни, вооруженное правительство, опасную радикальную идеологию и слабость на мировой арене – требуя вместо этого возвращения к здравому смыслу, миру и процветанию", – написал он.

Свою поддержку республиканцу выразили бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший, а также американский предприниматель Илон Маск. Последний поздравил политика с победой, заметив, что "народ США дал Трампу кристально четкий мандат на перемены". По его мнению, страну ждет "фантастическое" будущее.

Владимир Путин не планирует поздравлять Дональда Трампа с победой, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства.

О предварительных результатах выборов высказался и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своем телеграм-канале он написал, что у Трампа есть полезное для России качество.

"Как бизнесмен до мозга костей он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок – на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации. Токсичная бандеровская Украина в этом же ряду", – отметил Медведев.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже не остался в стороне. Несмотря на все заявления Трампа о нежелании спонсировать Киев, он поздравил республиканца с победой и добавил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку США.

"Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь", – написал на своей странице в соцсети X.

Победу Трампа также признали президент Сальвадора Найиб Букеле и белорусский лидер Александр Лукашенко. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также поздравил политика, заявив, что это "историческое возвращение" в Белый дом. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к совместной работе.



Выборы также стали одной из самых горячих тем в соцсетях. Американцы повально публикуют мемы и юмористические ролики. В частности, в Сети можно найти сгенерированные нейросетью видео, где Дональд Трамп вместе с Илоном Маском исполняют победный танец, или где Камала Харрис плачет и надевает корону на голову сопернику.

Кроме того, сторонники демократов не стали молчать и высказали свое разочарование от выборов. В частности, пользователи соцсетей "не хотят жить", если Трамп все же победит. А певица Карди Би, которая также поддерживала Харрис и призывала голосовать за кандидата от демократов, опубликовала видео со слезами, отметив, что "ненавидит всех".