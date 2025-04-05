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05 апреля, 16:43

Политика

Глава МИД Финляндии Валтонен заявила, что страна не воспринимает РФ как врага

Фото: 123RF/fellowneko

Финляндия не воспринимает Россию как врага. Об этом заявила глава финского МИД Элина Валтонен в эфире программы телерадиовещателя Yle.

По словам министра, говорить о нормализации отношений с РФ преждевременно, "пока Россия не вернется к соблюдению международного права". Она уточнила, что в настоящий момент нужно продолжать поддерживать Киев, ослаблять Москву санкциями и укреплять собственную оборону.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал морально подготовиться к восстановлению отношений с РФ. С его слов, первый шаг будет зависеть от завершения украинского конфликта, однако невозможно сказать, когда это может произойти.

Для восстановления отношений с РФ финским властям предстоит приложить немало усилий, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Например, прекратить распространять в СМИ необоснованные антироссийские заявления и открыть границу с Россией, указала она.

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