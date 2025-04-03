Захарова: Финляндии придется потрудиться ради нормализации отношений с РФ

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Нынешним властям Финляндии предстоит приложить немало усилий для восстановления отношений с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала призыв финского президента Александра Стубба морально подготовиться к восстановлению отношений с РФ. Он уточнил, что первый шаг будет зависеть от завершения конфликта на Украине, однако в настоящее время невозможно сказать, когда именно это может произойти.

"Эти слова обращены, видимо, ко многим одурманенным русофобской пропагандой финнам, но надо, наверно, им и сказать, кто их одурманивал. Просто призыва, брошенного в космос, явно недостаточно", – сообщила она.

Захарова пояснила, что властям страны придется принять конкретные шаги в качестве подтверждения своих слов. Например, прекратить распространять в финских СМИ необоснованные антироссийские заявления, открыть границу с Россией, которая была заблокирована, по ее мнению, под надуманным предлогом.

Еще одним шагом может стать приостановка незаконного строительства заграждений на границе, снятие запрета на автомобильное и железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией, отметила она.

Захарова также указала на необходимость прекращения преследования людей, которые выступают за улучшение отношений с РФ, и пересмотра агрессивного военного планирования в отношении России.

"Этот список можно продолжать. Главное – официальному Хельсинки необходимо осознать бесперспективность искусственно насаждаемой странами коллективного Запада утопической и чреватой самыми разрушительными последствиями идеологии о якобы возможном нанесении России стратегического поражения", – резюмировала Захарова.

При этом незадолго до своего заявления Стубб выразил недовольство итогами советско-финской войны 1941–1944 годов, заявив, что республика утратила суверенитет и право принимать решения, а также 10% территории после заключения Иосифом Сталиным, который тогда возглавлял СССР, мира.

До этого помощник российского президента Николай Патрушев предупредил, что Финляндия может стать плацдармом для нападения на Россию, сравнив текущую ситуацию с событиями ХХ века, которые привели к советско-финской войне. Патрушев отметил, что историки страны искажают причины войны, забывая о планах ультранационалистов создать "Великую Финляндию".