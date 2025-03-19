Президент Финляндии Стубб пожаловался на итоги советско-финской войны

Фото: ТАСС/IMAGO/Lehtikuva

Президент Финляндии Александр Стубб выразил недовольство итогами советско-финской войны 1941–1944 годов. Свое мнение он высказал в беседе с украинским президентом Владимиром Зеленским, в рамках которой они обсуждали судьбу Украины.

Стубб указал на три столпа, создающих основу государственности: независимость, суверенитет и территориальная целостность. Два из них, по его словам, Финляндия потеряла в 1944 году, после заключения Иосифом Сталиным мира.

"Мы сохранили независимость, фактически оставаясь единственным соседом Советского Союза. Но мы утратили суверенитет и право принимать решения. И мы также потеряли 10% нашей территории", – приводит слова президента Финляндии РИА Новости.

Резюмируя все вышесказанное, Стубб подчеркнул, что Украина не должна оказаться в такой же ситуации.

СССР, Великобритания и Финляндия 19 сентября 1944 года подписали Московское перемирие, которое завершило советско-финскую войну, длившуюся с 1941 года. Одним из условий перемирия было установление границы по договору 1940 года, по которому Финляндия уступила СССР около 10% территории и обязалась не участвовать во враждебных коалициях.

Граница на Карельском перешейке была отодвинута от Ленинграда на 120–130 километров. Также Советский Союз получил весь перешеек, Выборг, Выборгский залив, западное и северное побережья Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, часть полуостровов Рыбачий и Средний.

Ранее помощник российского президента Николай Патрушев заявил, что Финляндия станет плацдармом для нападения на Россию, отметив сходство текущей ситуации с событиями ХХ века, приведшими к советско-финской войне.

Он напомнил, что историографы Хельсинки специально искажают причины войны, забывая о планах финских ультранационалистов создать "Великую Финляндию".