Президент Финляндии Стубб: Трамп закончит конфликт на Украине через полгода

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Президенту США Дональду Трампу потребуется от трех месяцев до полугода на то, чтобы завершить конфликт на Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"24 часа превратились в промежуток где-то между тремя и шестью месяцами – это, вероятно, окно возможностей, с которым мы имеем дело", – цитирует РИА Новости политика.

Как ранее писали западные СМИ, Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. При этом журналисты отмечали, что в Белом доме "практически никто" не думает, что Келлог сможет добиться переговоров Москвы и Киева за такой срок.

До этого американский лидер сообщал, что будет стараться завершить конфликт как можно скорее. По его информации, украинский президент Владимир Зеленский уже готов к переговорам.