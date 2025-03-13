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Финляндия вновь превращается в плацдарм для потенциальной агрессии против России, так же как и в 1939 году, заявил помощник российского президента Николай Патрушев.

"Теперь уже под эгидой НАТО", – констатировал он в интервью журналу "Национальная оборона".



Патрушев отметил, что исторические параллели между текущей ситуацией и событиями прошлого века, приведшими к советско-финской войне, действительно "просматриваются". Он напомнил, что историографы Хельсинки специально искажают причины войны, забывая о планах финских ультранационалистов создать "Великую Финляндию".

"Проводилась агрессивная пропагандистская политика по захвату советских земель, и осуществлялась активная милитаризация", – напомнил Патрушев.

В этих условиях Москва приняла все возможные шаги, чтобы решить вопрос мирным путем, предлагая территориальный обмен. Но Финляндия отказалась, продолжая наращивать военный потенциал и создавая реальную угрозу безопасности СССР и Ленинграду, добавил он.

Ранее Патрушев предполагал, что страны Запада уже "скоро" расколются на три противоположные группы. Одна будет до изнеможения помогать Киеву, другая займет нейтральную позицию, а третья объединит противников неонацизма и милитаризма.

При этом финские эксперты допускают, что американский президент Дональд Трамп может выгнать Финляндию и Швецию из НАТО в рамках мирного соглашения с Россией по Украине. Но в действительности Москва не выдвигала никаких требований о выводе войск НАТО из Европы, указывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

