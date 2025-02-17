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Скоро страны Запада расколются на три противоположные группы. Об этом в интервью aif.ru заявил помощник президента России, постоянный член Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, одна из этих групп будет до изнеможения помогать Киеву, другая займет нейтральную позицию, а третья объединит противников неонацизма и милитаризма.

Патрушев также отметил, что на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась 14–16 февраля, представители Запада попытались "привлечь под знамена русофобии" даже независимые страны, в том числе партнеров России по БРИКС и ШОС. Тем не менее они потерпели явный провал, подчеркнул российский политик.

"Продвигаемая в Мюнхене антироссийская и проукраинская повестка продемонстрировала разрастающийся раскол в стане западников", – отметил он.

Одним из центральных выступлений конференции стали слова вице-президента США Джея Ди Вэнса. Он обрушился с критикой на страны Европы, обвинив государства в цензуре и отсутствии демократии. Президент Штатов Дональд Трамп назвал эту речь блестящей.

На закрытии мероприятия председатель конференции по безопасности Кристоф Хойсген не смог сдержать слез. Он подчеркнул, что после выступления Вэнса "общая ценностная база" Европы и США может уже не быть настолько единой.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что прозвучавшие в Мюнхене заявления некоторых лидеров стран Европы были агрессивными. По его словам, некоторые силы пытаются переписать историю и повлиять на ситуацию в мире, пытаясь стать гегемоном на международной арене.