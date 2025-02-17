17 февраля, 12:51Политика
Маск счел жалким расплакавшегося главу Мюнхенской конференции Хойсгена
Фото: \AP Photo/Matthias Schrader
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал реакцию главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, расплакавшегося во время закрытия мероприятия. По мнению бизнесмена, в этот момент он выглядел жалко, передает RT.
"Серьезно. Жалко", – написал предприниматель в комментарии к видеозаписи в социальной сети X.
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался во время своего выступления на закрытии мероприятия. В своей речи он заявил, что конференция изначально задумывалась как трансатлантическая.
Слезы Хойсгена стали реакцией на выступление вице-президента США Джея Ди Вэнса. Последний усомнился в европейской демократии, заявив, что Евросоюзом управляют нестабильные и безответственные люди.
Президент США Дональд Трамп назвал блестящей речь Джея Ди Вэнса во время Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал европейские страны за цензуру и отсутствие демократии. Американский лидер также обратил внимание, что Вэнс в своей речи указал на проблему с иммиграцией в странах Европы.
Вице-президент США Вэнс заявил, что готов приехать в Москву для переговоров по Украине