Маск счел жалким расплакавшегося главу Мюнхенской конференции Хойсгена

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Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал реакцию главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, расплакавшегося во время закрытия мероприятия. По мнению бизнесмена, в этот момент он выглядел жалко, передает RT.

"Серьезно. Жалко", – написал предприниматель в комментарии к видеозаписи в социальной сети X.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался во время своего выступления на закрытии мероприятия. В своей речи он заявил, что конференция изначально задумывалась как трансатлантическая.

Слезы Хойсгена стали реакцией на выступление вице-президента США Джея Ди Вэнса. Последний усомнился в европейской демократии, заявив, что Евросоюзом управляют нестабильные и безответственные люди.

Президент США Дональд Трамп назвал блестящей речь Джея Ди Вэнса во время Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал европейские страны за цензуру и отсутствие демократии. Американский лидер также обратил внимание, что Вэнс в своей речи указал на проблему с иммиграцией в странах Европы.