Медведев заявил, что Зеленский критикой в адрес Трампа "плюет в руку дающему"

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Украинский президент Владимир Зеленский, критикуя действия американского коллеги Дональда Трампа, "плюет в руку дающему". Таким мнением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Киевский клоун отчитал Трампа за все, что только можно. То есть немытый нищий и вор плюнул в руку дающего", – написал Медведев в соцсети X.

Он задался вопросом, как отреагирует американский президент в ответ на подобную критику.

Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным с "позиции силы". Он добавил, что Киев прежде всего рассчитывает на американскую поддержку в ходе украинского конфликта.

По словам Зеленского, Украина имеет крайне низкие шансы на выживание без военной поддержки США. Он также выразил обеспокоенность тем, что без помощи США Украина станет уязвима перед Россией в будущем.