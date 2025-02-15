Зеленский назвал Путина самым влиятельным "членом НАТО"

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Самым влиятельным "членом НАТО" является Владимир Путин, заявил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Сейчас самым влиятельным членом НАТО, кажется, является Путин, потому что его прихоти способны блокировать решения блока", – приводит слова Зеленского RT.

Украинский президент также отметил, что именно от решений Путина зависит способность Альянса "принимать стратегически важные меры".

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Путин является сильным переговорщиком, необходимым для достижения мира на Украине.

Также он отметил, что НАТО никогда не гарантировала Украине членство в Альянсе по итогам мирных переговоров с Россией. По его словам, на саммите в Вашингтоне Украину действительно обещали принять в НАТО, однако ее членство никогда не согласовывалось как часть мирной сделки.