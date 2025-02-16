Премьер Польши сравнил конференцию по безопасности с Мюнхенским сговором

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Премьер-министр Польши Дональд Туск сравнил конференцию по безопасности, которая прошла в Мюнхене, с Мюнхенским сговором, случившимся в конце сентября 1938 года. Об этом он написал у себя в соцсети X.

Туск заявил, что ему очень понравился город как туристу. Однако как историк и политик он высказал всего лишь одну фразу: "Мюнхен. Никогда снова".

Мюнхенский сговор – договор об уступке территорий Чехословакии, который был подписан между политиком Адольфом Гитлером и премьер-министрами Великобритании, Франции и Италии Невиллом Чемберленом, Эдуаром Даладье и Бенито Муссолини соответственно. Представители последней страны не участвовали в обсуждении условий соглашения.

Затем Британия и Франция подписали с Германией декларации о взаимном ненападении. 1 сентября 1939 года немецкие войска вторглись в Польшу, из-за чего началась Вторая мировая война.

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности прошла в период с 14 по 16 февраля. Для участия в ней были приглашены около 60 глав государств и правительств. Главной темой стал конфликт на Украине.

Министры иностранных дел Евросоюза также провели экстренную встречу утром 16 февраля. Она состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Повестка собрания при этом не указывалась.

