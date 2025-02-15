Трамп назвал блестящей речь вице-президента Вэнса на Мюнхенской конференции

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Американский лидер Дональд Трамп назвал блестящей речь вице-президента США Джей Ди Вэнса во время Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал европейские страны за цензуру и отсутствие демократии.

"Он говорил о свободе слова. И, я думаю, это правда, что в Европе теряют замечательное право на свободу слова. Я это вижу", – приводит ТАСС слова Трампа.

Президент США также обратил внимание, что Вэнс в своей речи указал на проблему с иммиграцией в странах Европы. Трамп подтвердил слова Вэнса, заявив о росте преступности в ЕС.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля. В ходе мероприятия высокопоставленные государственные деятели разных страны обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, включая украинский и ближневосточный конфликты.

В рамках конференции Джей Ди Вэнс встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Вэнс подчеркнул, что цель США – достижение устойчивого мира на Украине. Он уточнил, что Штаты хотят достичь прочного мира, а не такого, который через пару лет приведет к конфликту в Восточной Европе.

В свою очередь, Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным с "позиции силы". Он добавил, что Киев прежде всего рассчитывает на американскую поддержку в ходе украинского конфликта.