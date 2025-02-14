Представитель Вэнса Мартин: вице-президент США не угрожал РФ в интервью WSJ

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Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в своем интервью газете Wall Street Journal не угрожал России. Об этом написал его представитель по связям с общественностью Уильям Мартин в соцсети Х.

Мартин объяснил, что Вэнс просто заявил о факте того, что никто не лишит американского президента Дональда Трампа позиции, когда начнутся переговоры.

Как писало ранее издание WSJ со ссылкой на интервью, Вэнс сказал, что Соединенные Штаты не исключают полностью вариант отправки своих военных на Украину, если Россия не будет вести переговоры "добросовестно".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявление вице-президента США об отправке американских военных и антироссийских санкциях стали новыми элементами позиции Штатов, которые нужно пояснить. Он уточнил, что ранее такие формулировки не озвучивались, и РФ их не слышала.