Reuters: встреча Зеленского с вице-президентом США перенесена

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Личную встречу президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности перенесли на 17:00 по местному времени (19:00 по московскому времени). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

В СМИ подчеркнули, что причиной переноса стало желание американкой делегации взять время на доработку проекта соглашения по полезным ископаемым.

Ранее Зеленский не стал подписывать документы по сделке с США, связанной с природными ресурсами страны. При этом руководитель американского Минфина Скотт Бессент во время встречи с Зеленским в Киеве заявлял, что Соединенные Штаты хотят заключить соглашение об экономическом сотрудничестве с Украиной в обмен на продолжение поддержки финансового плана.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп подчеркивал, что поддержка Украины должна сопровождаться гарантиями относительно потраченных американских денег. По его словам, глава американского Минфина Скотт Бессент должен был привезти из Киева документ с гарантиями возвращения вложенных средств на поддержку Украины.