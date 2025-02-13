CNN: Зеленский не подписал документы о сделке с США по природным ресурсам

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Украинский президент Владимир Зеленский не стал подписывать документы по сделке с США, связанной с природными ресурсами страны. Об этом сообщает издание CNN.

Ранее руководитель американского Минфина Скотт Бессент во время встречи с Зеленским в Киеве заявил, что Соединенные Штаты хотят заключить соглашение об экономическом сотрудничестве с Украиной в обмен на продолжение поддержки финансового плана.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп подчеркивал, что поддержка Украины должна сопровождаться гарантиями относительно потраченных американских денег.

По его словам, глава американского Минфина Скотт Бессент должен был привезти из Киева документ с гарантиями возвращения вложенных средств на поддержку Украины.