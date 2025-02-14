Песков назвал возможную отправку войск США на Украину новыми элементами позиции Вашингтона

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Угрозы отправки военных США на Украину и антироссийских санкций, которые выдвинул вице-президент США Джей Ди Вэнс, стали новыми элементами американской позиции, которые нужно прояснить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что ранее такие формулировки не озвучивались и Россия их не слышала.

"Безусловно, как раз в ходе тех самых контактов, о которых мы говорили, конечно же, мы рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения", – добавил политик.

Вместе с тем Вэнс считает, что Вашингтону необходимо перезагрузить отношения с Москвой, если странам удастся достигнуть успешного соглашения по украинскому конфликту.

В ходе прошедшего между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным телефонного разговора лидеры двух стран констатировали урон, принесенный отношениям РФ и США администрацией экс-главы Штатов Джо Байдена, заявлял ранее Песков.

По его словам, нынешнее состояние отношений между странами не находятся в интересах Москвы и Вашингтона. Однако диалог глав государств имел доброжелательный и конструктивный тон.