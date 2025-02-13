Песков: Эр-Рияд фигурировал в переговорах Путина и Трампа

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Город Эр-Рияд – столица Саудовской Аравии – фигурировал в переговорах Владимира Путина и президента США Дональда Трампа как возможное место встречи, однако окончательного решения пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

По словам представителя Кремля, Саудовская Аравия – это страна, с которой у России очень конструктивное взаимодействие ведется в разных областях. Поэтому с этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит, уточнил он.

Комментируя переговоры Путина и Трампа 12 февраля, Песков сказал журналисту Павлу Зарубину, что время телефонного разговора было согласовано заранее. Запланированное на тот день совещание президента РФ с правительством было сдвинуто по другой причине, указал он.

В разговоре двух лидеров не обсуждалось европейское участие в урегулировании украинского конфликта, добавил Песков. РФ считает США своим главным собеседником в переговорах по урегулировании ситуации на Украине.

"Скорее здесь нужно будет европейцам беседовать с Вашингтоном, чтобы как-то застолбить свое место", – сказал он.

Как уточнил пресс-секретарь, Путин и Трамп не обсуждали правовой статус украинского президента Владимира Зеленского. Украина, с его слов, так или иначе будет участвовать в переговорах по урегулированию, но будет и двусторонний российско-американский трек.

Пока рано говорить, когда Путин и Трамп смогут воспользоваться взаимными приглашениями приехать, это покажет динамика развития событий, отметил Песков. Однако Путин будет рад приветствовать в Москве лидеров крупных стран, в том числе Трампа, если они решат приехать на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, добавил он.

Он пояснил, что модальности будущей встречи глав РФ и США будут проговариваться в рамках рабочих контактов между помощниками лидеров стран. На подготовку встречи, уточнил он, могут потребоваться как недели, так и месяцы.

Разговор Путина и Трампа длился 1,5 часа. Затем американский лидер позвонил Зеленскому.

После этого Трамп заявил, что Зеленский и Путин хотят мира. Он назвал прошедшие переговоры "великолепными". Кроме того, он видит хорошую возможность для урегулирования украинского конфликта. Американский лидер также анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии.