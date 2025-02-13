Зеленский заявил, что не считает приоритетом очередность звонков Трампа

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Президент Украины Владимир Зеленский не считает вопросом приоритета очередность звонков президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на украинские СМИ.

"Хотя на самом деле это не очень приятно", – заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что принимать участие в переговорах по урегулированию конфликта должны не только Москва и Вашингтон, но и европейские страны, а также сам Киев.

Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля, он длился полтора часа. Затем американский лидер позвонил Зеленскому.

После этого Трамп заявил, что Зеленский и Путин хотят мира. Он назвал прошедшие переговоры "великолепными". Кроме того, он видит хорошую возможность для урегулирования украинского конфликта. Президент США также анонсировал встречу с российским лидером в Саудовской Аравии.

Разговор лидеров двух стран положительно оценили в НАТО, а в Еврокомиссии уверены, что переговоры Путина и Трампа могут быть началом процесса по достижению мира на Украине.

В это же время РФ уже начала формировать переговорную группу.

