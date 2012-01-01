Страны Европы выступили с совместным заявлением после разговора Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый за 4,5 года официально подтвержденный разговор. Лидеры обсудили немало вопросов, включая ситуацию на Украине, и договорились начать проработку личной встречи. Подробнее об итогах беседы и мировой реакции на нее – в материале Москвы 24.

Продолжительно и продуктивно

12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый за 1 665 дней телефонный разговор. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, он продлился примерно 1,5 часа. Часть диалога была посвящена ситуации на Украине и ее урегулированию, отметил представитель Кремля.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

Кроме того, Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов. В частности, российский лидер пригласил коллегу посетить Москву и заявил о готовности принять должностных лиц из США, чтобы сотрудничать в направлениях, представляющих интерес для обеих стран.

Позднее Песков уточнил, что президенты поручили помощникам немедленно начать проработку личной встречи на высшем уровне. Где и когда она может состояться, пока неизвестно.

Трамп, в свою очередь, назвал разговор с Путиным "продолжительным и весьма продуктивным". Он отметил, что политики затронули такие темы, как Ближний Восток, энергетика, искусственный интеллект, доллар и другие. Говоря об Украине, обе стороны согласились, что боевые действия следует остановить. В связи с этим было принято решение "немедленно приступить к переговорам", заявил Трамп.





Дональд Трамп президент США Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, помощника по национальной безопасности Майкла Уолтца и спецпосланника Стива Уиткоффа вести эти переговоры, которые, как я твердо считаю, будут успешными.

Сразу после разговора с Путиным Трамп связался с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам президента Штатов, их общение прошло "очень хорошо". В диалоге Зеленский заявил Трампу, что Украина хочет мира "больше всех", и подчеркнул важность сотрудничества с США при достижении этой цели. В общей сложности политики общались около часа, уточнил советник украинского лидера Дмитрий Литвин.

Позднее Трамп назвал переговоры с Россией и Украиной "великолепными" и подчеркнул, что есть хорошая возможность для завершения конфликта.

"Судьбоносные дни"

Фото: AP Photo/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Факт телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа важен сам по себе, поскольку администрация Джо Байдена прекратила контакты с Россией на высшем уровне, желая "наказать и унизить Россию". Таким мнением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.



(политики Байдена. – Прим. ред.) – мир балансировал на грани апокалипсиса. Почему так случилось? Да просто в какой-то момент США назначили себя главной страной нашей планеты. И решили, что они вправе управлять всем миром. <...> Это была грубейшая ошибка, которая чуть не стоила человечеству его пребывания на Земле.

Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ Результат– мир балансировал на грани апокалипсиса. Почему так случилось? Да просто в какой-то момент США назначили себя главной страной нашей планеты. И решили, что они вправе управлять всем миром. <...> Это была грубейшая ошибка, которая чуть не стоила человечеству его пребывания на Земле.

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время общения с журналистами охарактеризовал диалог Путина и Трампа как "беседу двух воспитанных и вежливых людей". По его мнению, многие на Западе, начиная с руководителей Евросоюза, "оцепенели" от факта "нормального, элементарного разговора". В связи с этим Лавров напомнил, что политика – это "садиться, разговаривать и искать точки соприкосновения".

В свою очередь, представители Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и ЕС после беседы Путина и Трампа опубликовали совместное заявление: в нем они решили настоять на участии Украины и Европы в переговорах по урегулированию конфликта. При этом Киев должен вести их с позиции силы, а стране должны быть предоставлены надежные гарантии безопасности, убеждены авторы текста.



Фото: AP Photo/Alex Brando

Однако европейских чиновников изначально даже не предупредили о планах Трампа поговорить с Путиным, сообщили западные СМИ. По мнению представителей ЕС, подобный шаг президента США свидетельствует о его "продажности". Кроме того, еврочиновники допустили, что Вашингтон уступит требованиям Москвы, не получив ничего взамен.

О тревожном впечатлении, которое произвела беседа Путина и Трампа в Европе, написал и британский журнал The Economist.

"Телефонный разговор вызвал страх и трепет в Киеве и других европейских столицах... Будущее поддержки Украины туманно", – сказано в публикации.

Начало контактов между Россией и США произошло с впечатляющей скоростью, указала французская газета Le Parisien. По мнению журналистов, это событие "застало украинские власти врасплох", поскольку теперь они окажутся под "максимальным давлением". О перспективе того, что углубившийся альянс лидеров России и США разочарует президента Украины, сообщило и американское издание Washington Post.

А шведская газета Svenska Dagbladet и вовсе назвала 12 февраля "днем триумфа Путина".





из публикации шведской газеты Svenska Dagbladet Это судьбоносные для Украины дни. Заявление Трампа о том, что США и Россия будут вести переговоры о мире на Украине, – очередное ведро холодной воды, вылитое на Зеленского.

Своим мнением поделились и авторы итальянской газеты La Repubblica. По их мнению, сотрудничество президентов России и США свидетельствует о желании политиков "вместе переустроить планету".