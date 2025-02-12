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12 февраля, 16:56

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Шеф Пентагона Хегсет: Трамп надеется совместными усилиями разрешить конфликт на Украине

Трамп планирует решить конфликт на Украине совместными усилиями

Фото: АР Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп надеется совместными усилиями урегулировать конфликт на Украине, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Хегсет сообщал, что Трамп рассчитывает на скорое заключение мирной сделки по Украине. Также, по его словам, США не отправят военных на украинскую территорию.

Между тем Трамп заявлял, что уже говорил по телефону с Владимиром Путиным на тему урегулирования конфликта на Украине. Однако он не стал уточнять, когда именно состоялся их разговор. В Кремле не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о диалоге Путина и Трампа.

Путин заявил о готовности к переговорам с Трампом по Украине

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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