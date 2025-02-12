Шеф Пентагона Хегсет: Трамп надеется совместными усилиями разрешить конфликт на Украине

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Президент США Дональд Трамп надеется совместными усилиями урегулировать конфликт на Украине, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Хегсет сообщал, что Трамп рассчитывает на скорое заключение мирной сделки по Украине. Также, по его словам, США не отправят военных на украинскую территорию.

Между тем Трамп заявлял, что уже говорил по телефону с Владимиром Путиным на тему урегулирования конфликта на Украине. Однако он не стал уточнять, когда именно состоялся их разговор. В Кремле не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о диалоге Путина и Трампа.