Трамп вновь заявил об огромном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

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Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз заявил, что видит огромный прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

"Я считаю, что мы достигли огромного прогресса, прогресса по войне. Я хочу, чтобы война закончилась", – цитирует Трампа РИА Новости.

Между тем глава Пентагона Пит Хегсет рассказал, что Трамп рассчитывает на скорое заключение мирной сделки по Украине. Также, по его словам, США не отправят военных на украинскую территорию.

Ранее Трамп заявлял, что уже говорил по телефону с Владимиром Путиным на тему урегулирования конфликта на Украине. Однако он не стал уточнять, когда именно состоялся их разговор. В Кремле не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о диалоге Путина и Трампа.