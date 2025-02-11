Politico: вице-президент США Вэнс встретится с Зеленским 14 февраля

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Вице-президент США Джей-Ди Вэнс 14 февраля встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По их информации, в мероприятии также поучаствует спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог.

Ранее госсекретарь Штатов Марко Рубио сказал, что урегулирование конфликта на Украине будет главной темой конференции в Мюнхене. По его словам, Трамп наметил "широкий путь вперед" и хочет, чтобы украинский конфликт закончился.

В свою очередь, Зеленский сообщал о намерении встретиться на Мюнхенской конференции с Вэнсом и командой американского президента. Он добавил, что представители США и Украины также работают над организацией его встречи с Трампом.