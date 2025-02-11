Госсекретарь США Рубио: конфликт на Украине будет главной темой в Мюнхене

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Урегулирование украинского конфликта будет главной темой предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире Sirius Satellite Radio.

Глава Госдепа подчеркнул, что президент Дональд Трамп наметил "широкий путь вперед" и хочет, чтобы конфликт на Украине закончился.

"В интересах всех, чтобы эта война закончилась, и поэтому, очевидно, там мы будем обсуждать это с министрами иностранных дел и другими лидерами", – приводит ТАСС слова Рубио.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля. В ходе мероприятия высокопоставленные государственные деятели разных страны обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, включая украинский и ближневосточный конфликты.

Украинский лидер Владимир Зеленский уже заявил, что на конференции в Мюнхене встретится с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и командой Трампа.

Во время конференции представители США проведут индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО касательно плана по Украине. В связи с этим разработка данного плана пока была приостановлена, пишут зарубежные СМИ.

После проведения переговоров с европейскими партнерами спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, как ожидается, представит Трампу сформированный план в ближайшие недели.