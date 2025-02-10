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Украинский президент Владимир Зеленский подписал себе приговор признанием о том, что не знает, куда делись выделенные американские миллиарды. Об этом заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press сказал, что не имеет понятия, куда пропали около 100 миллиардов долларов, выделенные на помощь Украине. Он уточнил, что из 177 миллиардов до страны дошли 76.

"На сенсацию тянет не само признание исчезновения основой части помощи Украине, а то, что Зеленский это признал, что подписывает ему, конечно, приговор. То, что "помощь" была изначально огромной ничем не прикрытой коррупционной схемой, было понятно с самого начала поступления этих средств", – написал Медведчук в статье на портале "Смотрим.ру".

Он уверен, что теперь украинский президент пытается обелить себя перед администрацией главы Белого дома Дональда Трампа, "сдавая" своих подельников и надеясь "пройти свидетелем".

Как считает политик, Зеленский готов сдать и ставленников предыдущих властей США, куда входят чиновники и активисты, с которыми глава Украины ранее конфликтовал.

До этого Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот не требовал от стран Европы увеличения финансирования поддержки Киева. По его словам, США вложили в помощь Украине почти 300 миллиардов долларов, а Европа – на 200 миллиардов меньше.

Глава Белого дома подчеркнул, что сейчас Вашингтон ведет переговоры с партнерами из Европы об "уравнивании" их вклада в финансовую поддержку Украины.

