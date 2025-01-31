Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 19:38

Политика
Главная / Новости /

Госсекретарь США Рубио: Трамп планирует добиться мира на Украине переговорами

В США заявили о намерении Трампа добиться мира на Украине переговорами

Фото: ТАСС/АР/Alex Brandon

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент страны Дональд Трамп планирует добиться мира на Украине с помощью переговоров. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Позиция президента заключается в том, что это затянувшийся конфликт и ему надо положить конец. И он должен быть завершен путем переговоров", – отметил американский политик.

Он также подчеркнул, что в ходе переговоров Киеву и Москве придется пойти на определенные уступки.

Ранее Рубио заявил, что Украина из-за действующего конфликта с РФ продолжает разрушаться, а также терять все больше и больше территорий. Глава Госдепа допустил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому будет непросто пойти на уступки ради урегулирования ситуации, однако ему следует принять реальное положение дел.

Путин заявил о готовности к переговорам с Трампом по Украине

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика