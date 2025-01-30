Guardian: Украина потрясена решением США о приостановке помощи

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Украина потрясена решением президента США Дональда Трампа о приостановке всех программ внешней помощи. Об этом пишет RT со ссылкой на британскую газету The Guardian.

По информации издания, целый ряд проектов был фактически заморожен в одночасье. При этом попытки киевского офиса Агентства США по международному развитию (USAID) сохранить финансирование некоторых "наиболее важных программ" были отвергнуты, утверждают журналисты.

Трамп приостановил своим указом помощь другим странам 21 января для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США". Исключениями стали Израиль и Египет.

USAID заблокировало проекты, направленные на оказание помощи Украине. По данным источников, туда также вошло оказание помощи в сфере здравоохранения, в том числе вакцинация детей и поддержка школ.