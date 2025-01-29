Зеленский обвинил Байдена в проблемах Украины

Фото: 123RF/palinchak

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в проблемах своей страны бывшего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на интервью Зеленского украинским СМИ.

По словам украинского лидера, Киев не получил помощь сразу в полном объеме именно из-за экс-президента Штатов.

"Перед масштабным вторжением я лично просил Байдена и его команду, госдепартамент, мы обращались ко всем в Белом доме. Мы говорили, что самые эффективные санкции будут превентивными. <...> А они говорили: "Мы дадим вам оружие, если они вторгнутся", – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что действующий президент США Дональд Трамп хочет и способен добиться мирного разрешения украинского конфликта. Он подчеркнул, что Вашингтон был с Киевом с первых минут начала конфликта, и выразил надежду, что такая тенденция продолжится и в первые минуты мира. По словам Зеленского, в его разговорах с американскими политиками, в числе которых был и Трамп, и Байден, всегда говорилось о "победе Украины".