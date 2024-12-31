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В ходе переговоров с Москвой избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен понимать, что Россия в любом случае одержит победу в украинском конфликте. Об этом заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

"Он должен понять, что все, что говорят об этой войне (на Западе. – Прим. ред.), просто неправда, что русские определенно побеждают, что этого не отменить, что нет таких санкций, которые могут изменить ситуацию, и нет такого оружия, которое США могут поставить, чтобы на что-то повлиять", – отметил эксперт.

Меркурис добавил, что российская сторона продолжит жестко отстаивать свои требования на возможных переговорах. Поэтому, по его словам, Трампу следует быть готовым к тому, что Москва не примет его предложения о европейских войсках на территории Украины. Кроме того, он подчеркнул, что ранее РФ уже отклоняла подобные идеи.

Предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы в настоящее время нет, сообщал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что Россию не устраивают предложения по Украине, которые предлагает команда Трампа. В частности, о том, чтобы перенести вступление Украины в НАТО на 20 лет и разместить на ее территории миротворческий контингент из стран Европейского союза и Великобритании.