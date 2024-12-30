Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы в настоящее время нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет", – подчеркнул он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп признали, что украинский конфликт длится слишком долго. Они призвали найти путь к справедливому и устойчивому миру.

Кроме того, Трамп заявлял, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по поводу прекращения конфликта. Республиканец подчеркивал, что президент Украины должен быть готов к подписанию соглашения по завершению конфликта.

Как отмечал Владимир Путин, Россия готова к компромиссам и переговорам с Украиной, однако другая сторона отказалась от мирного урегулирования. Глава государства выразил уверенность в том, что скоро иссякнет количество украинцев, желающих вести боевые действия в составе Вооруженных сил Украины.

