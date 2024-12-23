23 декабря, 04:35Политика
Сийярто заявил, что рождественское перемирие на Украине могло бы запустить урегулирование
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Предложенное Будапештом рождественское перемирие на Украине могло бы послужить началом для процесса мирного урегулирования конфликта. Таким мнением поделился глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Мы были правы и остаемся правы в том, что эта война не имеет решения на поле боя, а только за столом переговоров, но для того, чтобы иметь возможность сесть за стол переговоров с целью найти долгосрочное мирное решение, нужны необходимые обстоятельства, а именно прекращение огня", – приводит РИА Новости слова дипломата.
Он подчеркнул, что Венгрия выполнила свою задачу, сделав соответствующее предложение. Дальнейшее развитие событий зависит от президента Украины Владимира Зеленского, в связи с чем судить о его решении должен сам украинский народ, добавил Сийярто.
Глава МИД отметил, что Венгрия за последние месяцы сделала все, что было в ее силах, чтобы урегулировать кризис на Украине.
Предложение о прекращении огня на Рождество премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Кроме того, тот предлагал провести между Москвой и Киевом масштабный обмен военнопленными.
Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Украина отвергла эту идею. Представитель Кремля также указал на готовность российской стороны возобновить переговоры, но на базе стамбульских договоренностей.
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