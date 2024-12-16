Трамп заявил о намерении вступить в контакт с Путиным по вопросу Украины

Фото: ТАСС/EPA/POOL/SARAH MEYSSONNIER

Избранный президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС.

"Нам нужно это (украинский конфликт. – Прим. ред.) остановить", – заявил Трамп, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Он отметил, что делает все возможное, чтобы остановить "бойню", которую никто не видел со времен Второй мировой войны. Избранный президент США добавил, что уже получил сигналы от Украины о стремлении достичь урегулирования конфликта с Россией.

"Зеленский <...> дал понять, что хочет мира. Он стремится к миру", – заявил политик.

Однако Трамп подчеркнул, что президент Украины должен быть готов к подписанию соглашения по завершению конфликта. Говоря о перспективах достижения мира, американский политик выразил надежду, что сделает это до своей инаугурации в январе 2025 года.

Ранее стало известно, что команда Трампа может рассмотреть предложения Венгрии о прекращении огня на Украине как базу для дальнейшего урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Эксперты уверены, что в самом начале важно провести переговоры между Россией и США, и лишь затем включить в них Украину.

