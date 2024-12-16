Путин заявил, что Запад доводит Россию до красной черты

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Запад доводит Россию до красной черты, поэтому она не может не отвечать. Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

"Одновременно под предлогом мифической российской угрозы пугают просто свое население тем, что мы там собираемся на кого-то нападать. Ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать", – отметил он.

По словам главы государства, американские и западные руководители, не веря в бога, считают себя его представителями и пытаются навязать собственные правила всему миру. Как подчеркнул президент России, они постоянно меняют правила, подстраивая их под себя.

"Собственно говоря, (для них. – Прим. ред.) есть только одно стабильное правило: никаких правил для тех, кто это делает. А против неугодных государств ведут гибридные войны, ведут политику сдерживания", – заметил Путин.

Кроме того, российский лидер обвинил США в эскалации украинского конфликта путем передачи нелегитимной Украине вооружений. Это делается в целях ослабления России и нанесения стратегического поражения, считает президент.

Вместе с тем Путин обратил внимание на расширение НАТО, указав, что Альянс давно вышел за пределы зоны ответственности. Он начал наращивать свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и с подачи США создавать новые военно-политические союзы.

"Страны НАТО увеличивают военные расходы, вблизи российских границ формируются и сколачиваются ударные группировки войск Альянса", – добавил российский президент, отметив, что количество военных США в Европе уже превысило 100 тысяч.

Более того, Россия обеспокоена планами американцев по размещению высокоточных средств средней дальности, заключил Путин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация на поле боя говорит о том, что дипломатическое урегулирование конфликта на Украине является далекой перспективой. Министр добавил, что для приближения к этой иллюзорной цели США и западные страны готовы на многое. Однако никакая эскалация со стороны противника не заставит Россию отступиться от достижения целей специальной военной операции.

