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Ситуация на поле боя говорит о том, что дипломатическое урегулирование конфликта на Украине является далекой перспективой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью "Российской газете".

"Судя по тому, что происходит "на поле боя", мы пока очень далеки от политико-дипломатического урегулирования кризиса. Вашингтон и его сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанесения России стратегического поражения", – высказался он.

Министр добавил, что для приближения к этой иллюзорной цели США и западные страны готовы на многое.

Лавров подчеркнул, что нанесение ракетных ударов вглубь российской территории стало эскалационным шагом, а все предупреждения Москвы о том, что на подобные неприемлемые действия будет дан адекватный ответ, были проигнорированы.

Министр отметил, что никакая эскалация со стороны противника не заставит Россию отступиться от достижения целей специальной военной операции. Кроме того, он выразил уверенность, что все ответственные за нанесение ущерба гражданам и инфраструктуре России понесут заслуженное наказание.

В Минобороны России ранее заявляли об ударах Украины ракетами ATACMS в Курской и Брянской областях. В ответ на это 21 ноября была применена ракета "Орешник" по заводу в Днепропетровской области.

По версии некоторых западных СМИ, США фактически напрямую напали на Россию, разрешив Украине бить ATACMS. Ракеты большой дальности требуют опытных кадров и сложного оборудования, которых у украинской стороны нет.

По словам Владимира Путина, Россия оставляет за собой право атаковать те страны, которые позволили использовать свое оружие против нее. Однако он добавлял, что российская сторона всегда стремится предотвратить глобальный конфликт.

