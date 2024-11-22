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Президент Украины Владимир Зеленский испугался ответа российской стороны на решение Запада на использование дальнобойных ракет, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова передает РИА Новости.

Российский министр указал на то, что Зеленский начал обвинять "своих хозяев" в том, что те оставляют его безоружным перед действиями со стороны России.

"Наверное, это полезный результат. Уж чего-чего, а хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре, я бы сказал, это уже полезно", – заявил министр на пресс-конференции.

Лавров также предположил, что действующий президент США Джо Байден и его администрация своими решениями по поставкам Украине ATACMS и использованию Storm Shadow хотят оставить как можно более плохое наследство следующей администрации. По его словам, у партии демократов это в крови.

Новейшая российская ракета средней дальности, получившая название "Орешник", была применена по украинскому заводу "Южмаш" в Днепропетровской области 21 ноября. Это стало ответом на дальнобойные удары Украины ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях.

По словам Владимира Путина, Россия оставляет за собой право атаковать те страны, которые позволили использовать свое оружие против нее. Однако он добавлял, что российская сторона всегда стремится предотвратить глобальный конфликт. После этого в Пентагоне выразили обеспокоенность запуском ракеты.

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что продолжение боевых действий на Украине вполне устраивает лидера государства, так как ему продолжает поступать помощь со стороны Запада.

