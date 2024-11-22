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22 ноября, 12:59

Политика

Фицо заявил, что Зеленского устраивает продолжение боевых действий на Украине

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Продолжение боевых действий на Украине устраивает украинского президента Владимира Зеленского из-за помощи, которая поступает Киеву со стороны Запада. Таким мнением поделился премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью Радио и телевидению Сербии.

"Приходят все новые и новые доказательства, подтверждающие, что Запад по разным причинам хочет продолжать войну на Украине. В конце концов, я думаю, война устраивает Зеленского, потому что на Украину постоянно приходит помощь", – подчеркнул словацкий премьер.

Ранее Фицо заявил, что Зеленский был шокирован победой Дональда Трампа на выборах в США и на этом фоне украинский лидер побоялся прекращения помощи Украине. По его словам, у президента Украины отсутствует политический мандат, а страна под его руководством может существовать только за счет огромных зарубежных финансовых займов.

Также Фицо выразил скептицизм, что Трамп сумеет реализовать свое обещание в течение суток добиться прекращения военного конфликта на Украине. По его словам, до 24 часов этот конфликт завершить очень сложно.

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