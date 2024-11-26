Медведев назвал удары по РФ переходом за любые красные линии

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Удары дальнобойными ракетами западного производства по территории России являются нарушением всех возможных красных линий. Такое заявление сделал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Уже все, что происходит – это переход за любые красные линии", – высказался он.

Медведев также подчеркнул, что Владимир Путин "четко сформулировал свою позицию, когда утвердил новые основы ядерного сдерживания".

В Минобороны РФ ранее уже заявляли об ударах ВСУ ракетами ATACMS в Курской и Брянской областях. В ответ на это Россия 21 ноября применила ракету "Орешник", ударив по заводу в Днепропетровской области Украины.

По версии некоторых западных СМИ, США фактически напрямую напали на РФ, разрешив Украине бить ATACMS. Ракеты большой дальности требуют опытных кадров и сложного оборудования, которых у Украины нет.

