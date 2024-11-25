Advance назвал удары ракетами ATACMS прямым нападением США на Россию

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США фактически напрямую напали на РФ, разрешив Украине бить ракетами ATACMS по территории России, пишет венгерское издание Advance.

"Несмотря на всю эскалацию в годы "холодной войны", трудно найти хоть один исторический момент, когда опасность большой и прямой войны между Москвой и Западом была бы большей, чем сегодня", – уверены журналисты.

В издании сравнили текущую ситуацию с ракетным кризисом на Кубе в октябре 1962 года. Они представили, что США напали на Кубу, а Москва в ответ на это начала вооружать кубинцев, а затем дала Гаване свои ракеты, которыми бы управляли российские военные специалисты с целью поразить Штаты.

"Как бы отреагировали американские власти, если бы внезапно ракеты с Кубы начали нацеливаться на Флориду или Южную Каролину? Можем ли мы представить реакцию? Насколько велика эта реакция? Будет ли кто-нибудь удивлен такой реакцией? Будет ли кто-нибудь пытаться оспорить это как нечто радикальное?" – задают риторические вопросы журналисты.

Они привели в пример реакцию Вашингтона на теракты 11 сентября 2001 года, когда Америка решила вторгнуться на Ближний Восток, а затем провела еще ряд компаний, включая оккупацию Ирака и 20-летнюю войну в Афганистане, а также агрессию против Ливии и поддержку войны в Сирии.

"Именно это и происходит сегодня, но в противоположных ролях. Курск и Брянск – это Флорида и Южная Каролина", – уверены в СМИ.

Так подчеркнули, что ракеты большой дальности требуют опытных кадров и сложного оборудования, которых у Украины нет. Именно поэтому это, по сути, удары США, Франции и Великобритании по РФ.

В ответ на дальнобойные удары Киева ракетами западного производства Россия 21 ноября применила ракету "Орешник", ударив по военному заводу в Днепропетровской области. В Европе удар назвали "пугающей эскалацией". По данным СМИ, снаряд способен достичь любого европейского города менее чем за 20 минут.

