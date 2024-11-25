МИД РФ не исключил развертывание РСМД в Азии в ответ на действия США

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Москва не исключает развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азии в ответ на действия США, рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе в сфере организации нашего военного-технического ответа", – заявил он РИА Новости.

Также замглавы МИД возложил всю ответственность за происходящую эскалацию на политику Европы и США, которые помогают "преступным замыслам" Украины.

При этом Россия, подчеркнул Рябков, соблюдает все ограничения по Договору по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Применение "Орешника" в это же время не имеет отношения к этому договору, рассказал представитель МИД. Кроме того, Вашингтон не обращался к РФ после применения новой ракеты, заключил Рябков.

"Орешник" был применен 21 ноября по заводу в Днепропетровской области. Это стало ответом на дальнобойные удары Киева ракетами западного производства по территории РФ.

В Европе удар назвали "пугающей эскалацией", так как ракета средней дальности может нанести неприемлемый ущерб. Так, по данным СМИ, снаряд способен достичь любого европейского города менее чем за 20 минут.

