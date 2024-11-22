Медведев заявил, что "Орешник" изменит ход действий на Украине

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Российская баллистическая ракета "Орешник" способна изменить ход действий на Украине. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya.

Он добавил, что Москва может применить ядерное оружие при необходимости, однако в руководстве страны нет сумасшедших, которые стремились бы к этому. Медведев подчеркнул, что порог применения ядерного оружия снижен в соответствии с новыми принципами ядерного сдерживания.

По словам зампреда Совбеза, украинский конфликт может быть прекращен сразу после того, как Североатлантический альянс прекратит подогревать боевые действия.

Отдельно российский политик прокомментировал личность победившего на президентских выборах США Дональда Трампа. Медведев назвал его прагматиком, способным закончить украинский кризис.

Тем не менее российская сторона в этом вопросе не рассчитывает ни на Трампа, ни на кого другого, доверяя только собственным силам и оборонительным возможностям.

"Орешник" был применен на Украине 21 ноября. Это стало ответом на дальнобойные удары по территории России, произведенные ракетами западного производства.

В Пентагоне заявили о своей обеспокоенности запуском "Орешника", а канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал применение Россией ракеты средней дальности "пугающей эскалацией".

Путин отметил, что ракетная система "Орешник" не является средством массового поражения, это высокоточное гиперзвуковое оружие.