Путин: будущее России зависит от решения задач СВО

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Будущее России во многом зависит от решения задач спецоперации, которые обеспечат безопасность государства, заявил Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, Военно-промышленного комплекса (ВПК) и разработчиками ракетных вооружений.

По его словам, будущее страны зависит от солдат, офицеров, штурмовиков, артиллеристов, танкистов, десантников, саперов, летчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов, морского десанта, от слаженной работы всех родов войск.

"Сегодняшняя военно-политическая ситуация в мире во многом определяется результатами конкуренции в сфере создания новых технологий, систем вооружения, развития экономики", – добавил Путин.

Между тем Вооруженные силы России ежедневно накапливают опыт и наступательный потенциал в зоне боевых действий. Они действуют успешно, грамотно и мужественно, отметил российский лидер.

Ранее Путин на совещании с разработчиками ракеты "Орешник" назвал данный снаряд гарантом территориальной целостности России. Президент также рассказал об успешном испытании ракеты.

Он отметил, что российская сторона продолжит испытания "Орешника", в том числе в боевых условиях. Путин подчеркнул, что применение ракеты средней дальности на поле боя будет зависеть от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России.