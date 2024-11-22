Путин назвал "Орешник" гарантом территориальной целостности России

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Владимир Путин назвал ракету средней дальности "Орешник" надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России.

"Запас таких изделий, готовых к их применению, у нас имеется", – уточнил российский лидер на совещании с представителями Военно-промышленного комплекса (ВПК) и руководством Минобороны.

Президент отметил, что Россия с успехом провела испытание "Орешника". По его словам, достигнутые результаты и скорость разработки снаряда вызывают гордость и восхищение. Именно поэтому глава государства организовал встречу, на которой поздравил разработчиков ракетного комплекса и пообещал представить их к госнаградам.

"Орешник" – это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном применении, еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты ее использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту с оружием стратегического назначения", – отметил Путин.

Однако президент уточнил, что данный ракетный комплекс не является средством массового поражения. Он также сообщил, что "Орешник" не был модернизирован из старых советских систем. По его словам, данный комплекс создан на базе новейших разработок, и аналогов нет ни у кого в мире.

"Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах. Мы знаем, какие разработки там ведутся, но это будет завтра или через год, или через два, а у нас эта система есть сегодня. И это важно", – подчеркнул Путин.

Кроме того, по его словам, на сегодняшний день средств, которые смогли бы противодействовать этой ракете, не существует.

В скором времени будет запущено серийное производство "Орешника". Россия продолжит испытания ракеты, в том числе в боевых условиях. По словам Путина, применение ракеты средней дальности на поле боя будет зависеть от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России. При этом президент уточнил, что еще несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания.

Подытоживая, глава государства отметил важность работы над такими ракетными системами, как "Орешник". Он напомнил, что сейчас страна сталкивается с новыми возрастающими угрозами и вызовами.

Накануне Путин заявил, что Россия оставляет за собой право наносить удары не только по целям на территории Украины, но и по объектам в странах, чьими вооружениями украинская армия решит атаковать российские территории. Президент подчеркнул, что Россия будет всегда готова ответить на действия Запада, хоть и предпочитает решать конфликты мирными средствами.

В ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия 21 ноября нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

По словам Путина, таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Цель пуска ракеты была достигнута – все боевые блоки достигли объекта поражения.

"Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду. При использовании Россией таких систем мирных жителей Украины будут предупреждать и предлагать покинуть опасную зону, заявлял президент.

